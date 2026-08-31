இன்றைய ராசிபலன் (31.08.2026): உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் நாள்..!

கிழமை : திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 14
ஆங்கில தேதி : 31
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 04.58 வரை உத்திரட்டாதி, பின்னர் ரேவதி.
திதி : இன்று காலை 09.16 வரை திரிதியை, பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம் : சித்தயோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை : 06.15 – 07.15
நல்ல நேரம்: மாலை : 03.00 – 04.00
ராகு காலம் : 07.30 – 09.00
எமகண்டம் : 10.30 – 12.00
குளிகை : 01.30 – 03.00
கௌரி நல்ல நேரம்
காலை : 09.15 – 10.15
மாலை : 07.30 – 08.30
உத்திரம்
இன்று உங்கள் செயல்களில் வேகம் மட்டுமின்றி தெளிவும் இணையும். பணியிடத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட முக்கியப் பணி பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். தொழிலில் புதிய அணுகுமுறையை கையாள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வாடிக்கையாளருடன் ஏற்பட்ட சிறிய தொடர்பு எதிர்கால வாய்ப்பாக மாறும்.
வருமானத்தைப் பெருக்கும் எண்ணம் ஒன்று நடைமுறைக்கு வரும். நீண்டநாள் நிலுவையில் இருந்த பணம் தொடர்பான தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்தை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். வீடு சார்ந்த ஒரு சிறிய மாற்றம் மனநிறைவை தரும். தம்பதியரிடையே மனம்விட்டு பேசும் சந்தர்ப்பம் அமையும்.
நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத நேரத்தில் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து செயல்பட்டால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காணலாம். இன்று தொடங்கும் முயற்சி பின்னர் நல்ல பலனை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று நிதானமாக நகர்ந்தால் எதிர்பார்த்த பலனை எளிதில் அடையலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்புணர்வு மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு ஒன்று மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கும்.
புதிய வியாபார வாய்ப்பை அவசரமாக ஏற்காமல் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கவும்.
பணவரவில் சீரான நிலை தொடரும். சிறிய சேமிப்பு முயற்சி கூட எதிர்காலத்தில் உதவியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்ட விஷயம் முடிவுக்கு வரும். உறவினர் ஒருவரின் வருகை வீட்டில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். தம்பதியருக்குள் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு விலகும்.
புதிய அறிமுகம் உங்கள் செயல்பாட்டுக்கு துணையாக அமையும். மாணவர்களுக்கு நினைத்ததை புரிந்துகொள்ளும் திறன் அதிகரிக்கும். மாலை நேரத்தில் கிடைக்கும் செய்தி உங்கள் மனநிலையை மாற்றும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று சிந்தனையில் தோன்றும் புதிய யோசனைக்கு செயல்வடிவம் கொடுக்கலாம். பணியிடத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை கவனிக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் பேச்சுத்திறன் முக்கியமான சந்திப்பில் சாதகமாக செயல்படும்.
தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளரின் வருகை எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கும்.
வியாபாரத்தில் சிறிய மாற்றம் கூட நல்ல வருமானத்தை உருவாக்கலாம். செலவுகள் இருந்தாலும் அவற்றை சமாளிக்கும் அளவிற்கு பணப்புழக்கம் இருக்கும். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். பயனுள்ள ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு எதிர்கால பாதையைத் திறக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் மனநிறைவு தரும்.
நண்பரின் ஆலோசனையை முழுமையாக நிராகரிக்காமல் பரிசீலிக்கவும். மாணவர்கள் புதிய விஷயங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். இன்று உங்களின் வார்த்தைகள் ஒரு முக்கிய முடிவை மாற்றக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று உணர்ச்சியைவிட நடைமுறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் திடீரென உருவாகும் வேலைப்பளுவை திட்டமிட்டு சமாளிப்பீர்கள். தொழிலில் தாமதமான செயல்பாடுகள் மீண்டும் வேகம் பெறும். பண விஷயத்தில் சிறிய கவனக்குறைவும் தேவையற்ற செலவை ஏற்படுத்தலாம்.
கடன் அல்லது கொடுக்கல் வாங்கலில் தெளிவான கணக்கு வைத்திருங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பை தரலாம். வீட்டில் அமைதியை நிலைநிறுத்த உங்கள் அணுகுமுறை உதவும்.
தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டாலும் நீடிக்காது.
உறவினர் ஒருவர் வழங்கும் தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் திட்டமிட்ட நேர அட்டவணையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மாலைப்பொழுது மனதிற்கு பிடித்த நிகழ்வு ஒன்று நடைபெறலாம். பொறுமையை ஆயுதமாக வைத்துக்கொண்டால் நாள் சாதகமாக முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய சூழல் வரலாம். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் சக பணியாளர்களின் பாராட்டைப் பெறும். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கான முதற்கட்ட பேச்சு தொடங்கலாம்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததைவிட நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். பணவரவில் முன்னேற்றம் இருந்தாலும் ஆடம்பரச் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தவும். குடும்பத்தில் உங்கள் தலைமையின் தேவை அதிகரிக்கும். வீடு தொடர்பான ஒரு திட்டத்திற்கு ஆரம்ப வடிவம் கிடைக்கும்.
தம்பதியரிடையே மனதிற்கு நெருக்கமான தருணங்கள் அமையும். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தலாம். மாணவர்கள் தங்களின் திறமையை போட்டிகளில் வெளிப்படுத்துவார்கள். உங்கள் மீது வைக்கப்படும் நம்பிக்கையை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
இன்று உங்கள் முயற்சிக்கு சரியான நேரத்தில் ஆதரவு கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கையை பெறுவீர்கள். முக்கியமான பணியை தனித்திறமையுடன் முடிப்பீர்கள். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தம் தொடர்பான பேச்சு தொடங்கலாம். பணவரவில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறி உள்ளது.
பொருளாதார முடிவுகளில் மட்டும் கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் உங்கள் செயல்பாடு பாராட்டப்படும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு பற்றிய ஆலோசனை நடக்கலாம். தம்பதியரிடையே இனிமையான புரிதல் உருவாகும்.
நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். மாணவர்கள் போட்டியில் தங்களின் திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். மாலை நேரத்தில் கிடைக்கும் வாய்ப்பை அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மரகத பச்சை நிறம்
இன்று உங்கள் சமூகத் தொடர்புகள் புதிய பலனை உருவாக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான சந்திப்பு ஒன்று சாதகமான முடிவை தரலாம். தொழிலில் கூட்டாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்கள் மீண்டும் அணுகலாம்.
பணவரவில் எதிர்பாராத சிறிய நன்மை கிடைக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த வாங்குதல் இன்று நிறைவேறலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வீடு சார்ந்த ஒரு முடிவில் அனைவரின் ஆதரவும் கிடைக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பான புரிதல் அதிகரிக்கும்.
பழைய நண்பருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுவது மகிழ்ச்சி தரும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய ஆர்வத்துடன் செயல்படுவார்கள். ஒரு சாதாரண சந்திப்பு கூட எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
இன்று தடைபட்டிருந்த முயற்சிக்கு புதிய பாதை திறக்கும். பணியிடத்தில் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் சரியான முடிவை எடுப்பீர்கள். சிக்கலான பணியை பொறுமையுடன் கையாண்டு முடிப்பீர்கள். தொழிலில் முன்பு நிறுத்தப்பட்ட பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம்.
பணவரவில் சிறிய எதிர்பாராத சேர்க்கை ஏற்படலாம். நிலுவைத்தொகை குறித்த சாதகமான தகவல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மூத்தவரின் வார்த்தை முக்கியமான வழிகாட்டுதலாக அமையும். சொத்து தொடர்பான முயற்சியில் புதிய தகவல் கிடைக்கும்.
நண்பர் ஒருவர் தேவையான நேரத்தில் துணையாக இருப்பார். மனதில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த குழப்பத்திற்கு விளக்கம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் நல்ல முடிவை பெறுவார்கள். முடியாது என்று நினைத்த காரியத்திற்கே இன்று வழி கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்
இன்று எதிர்காலத்தை நோக்கிய திட்டங்களுக்கு நல்ல தொடக்கம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு அல்லது பணிமாற்றம் பற்றிய தகவல் வரலாம். தொழிலில் வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் வளர்ச்சி உருவாகும்.
புதிய வாடிக்கையாளரின் வருகை வியாபாரத்திற்கு புத்துணர்ச்சி தரும்.
பணவரவு திருப்திகரமாக இருந்தாலும் சேமிப்பை முதன்மைப்படுத்துங்கள். திடீரென தேவைப்பட்ட ஒரு பொருள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு ஏற்படும். தம்பதியருக்குள் எதிர்காலத் திட்டம் குறித்து நல்ல ஆலோசனை நடக்கும்.
நண்பர் ஒருவரின் பரிந்துரை புதிய வாய்ப்பை கொண்டு வரலாம். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலால் முன்னேற்றம் பெறுவார்கள். ஆன்மிக சிந்தனைகள் மனதில் புத்துணர்வை ஏற்படுத்தும். உங்கள் திறமையை சரியான இடத்தில் வெளிப்படுத்தினால் புதிய கதவு திறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் பச்சை
இன்று உழைப்பின் பலனை கண்முன்னே உணரக்கூடிய நாள். பணியிடத்தில் நீண்ட நாட்களாக முயன்ற காரியம் நிறைவு பெறும். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் செயல்திறனுக்கான மதிப்பு உயரும். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் தொடர்பான விசாரணை வரலாம்.
பணப்புழக்கத்தில் இருந்த சிரமங்கள் படிப்படியாக தளரும். நிதி விஷயங்களில் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் பொறுப்புகளை திறமையாக பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வீட்டில் மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு பற்றிய எண்ணம் உருவாகலாம். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கிய உதவியாக அமையும்.
பழைய நண்பரின் தொடர்பு மீண்டும் உங்களுக்கு சாதகமாகும். மாணவர்கள் நேரத்தை வீணாக்காமல் செயல்பட்டால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். உடலுக்கும் மனதுக்கும் சிறிது ஓய்வு வழங்குவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
இன்று நீண்ட நாட்களாக இருந்த தயக்கம் மறைந்து முடிவெடுக்கும் மனநிலை உருவாகும். பணியிடத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறான உங்கள் யோசனை கவனத்தை ஈர்க்கும். புதிய பொறுப்பு ஒன்றை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் பழைய நடைமுறையை மாற்றி புதிய முறையை முயற்சிப்பீர்கள்.
பணவரவு தொடர்பாக காத்திருந்த செய்தி வந்து சேரலாம். செலவுகளை ஒழுங்குபடுத்தினால் கையில் பணம் தங்கும். குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயத்தில் உங்கள் கருத்து கேட்கப்படும். நண்பர்கள் வழியாக பயனுள்ள புதிய தொடர்பு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான தகவல் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும்.
நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த வேலையை மீண்டும் கையில் எடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் புதுமையான முறையில் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். உங்களின் தனித்திறமைக்கான அங்கீகாரம் மெதுவாக அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று உங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை விட சில விஷயங்கள் விரைவாக நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை திறம்பட முடித்து பாராட்டு பெறுவீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் நம்பகத்தன்மை மேலும் உயரும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளர் அல்லது ஆர்டர் தொடர்பு கிடைக்கலாம்.
பணவரவில் இருந்த அழுத்தம் குறைந்து சற்று நிம்மதி ஏற்படும். முதலீடு செய்யும் எண்ணம் இருந்தால் முழுமையான ஆய்வுக்குப் பிறகே முடிவு செய்யுங்கள். குடும்பத்தில் நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த செய்தி கிடைக்கலாம். வீடு அல்லது வாகனம் சார்ந்த முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உறவினர் ஒருவர் சரியான நேரத்தில் தேவையான உதவியை வழங்குவார். புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்புக்கு வழிவகுக்கும். மாணவர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்கும் சந்தர்ப்பம் உங்களை நோக்கி வரலாம்.