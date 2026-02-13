வணிகம்

கடும் சரிவை சந்தித்த இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்
Published on

மும்பை,

அமெரிக்கா - இந்தியா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தால் கடந்த வாரம் அதிரடியாக உயர்ந்தது. ஆனால், இந்த வாரம் இந்திய பங்குச்சந்தை தொடர் சரிவை சந்தித்தது.

அதன்படி, வாரத்தின் இறுதி நாளான இன்று (13.02.2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

அதன்படி, 336 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 471 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 553 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 60 ஆயிரத்து 186 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

அதேபோல், 258 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 28 ஆயிரத்து 128 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 1 ஆயிரத்து 48 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த சென்செக்ஸ் 82 ஆயிரத்து 626 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது

265 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 628 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 591 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 67 ஆயிரத்து 475 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்

