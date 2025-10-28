முன்பு மாநில கூடைப்பந்து வீராங்கனை...இப்போது முன்னணி நடிகை - யார் தெரியுமா?

நடிகை ஆவதற்கு முன்பு இவர் ஒரு மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து வீராங்கனை.

சென்னை,

மேலே உள்ள புகைப்படத்தில் இருப்பது யார் என்று உங்களுக்கு தெரிகிறதா? அவர் இப்போது பிரபல நடிகை. நடிகை ஆவதற்கு முன்பு இவர் ஒரு மாநில அளவிலான கூடைப்பந்து வீராங்கனை. சிறுவயதிலிருந்தே கூடைப்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்ட இந்த நட்சத்திரம், மாநில அளவிலான பல போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். ஆனால், பின்னர் நடிப்பின் மீது ஆர்வம் கொண்டு திரையுலகில் நுழைந்தார்.

முதலில், துணை நடிகை மற்றும் சிறிய வேடங்களில் நடித்து தனது நடிப்புத் திறமையை நிரூபித்த இவர், பின்னர் கதாநாயகியாக உயர்ந்தார். இப்போது இவர் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் பிரபல கதாநாயகியாக உள்ளார். இவர் நடித்த ஒரு படம் கடந்த ஆண்டு ரூ.300 கோடி வசூலித்தது. அவர் வேறுயாருமல்ல, அனுமான் பட நடிகை அம்ரிதா ஐயர்தான்.

அனுமான் படத்தில் நடித்த அம்ரிதா, தமிழில் படைவீரன் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். தெலுங்கில் ரெட் மூலம் அறிமுகமானார். அதன் பிறகு, காளி, லிப்ட், பிகில் போன்ற படங்களின் மூலம் பிரபலமானார்.

