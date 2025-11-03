'அவருக்காக 10 வருடங்கள் காத்திருப்பேன்...இல்லையென்றால் சந்நியாசம் செல்வேன்' - பிரபல நடிகை

அவருக்காக 10 வருடங்கள் காத்திருப்பேன்...இல்லையென்றால் சந்நியாசம் செல்வேன் - பிரபல நடிகை
x
தினத்தந்தி 3 Nov 2025 8:44 AM IST (Updated: 3 Nov 2025 8:56 AM IST)
t-max-icont-min-icon

இப்போது ஒரு நடிகை சந்நியாசத்தை ஏற்கத் தயாராக இருப்பதாக கூறுகிறார்.

சென்னை,

தற்போது, திரைப்பட நட்சத்திரங்கள் ஆன்மீகப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்கின்றனர். ஒரு காலத்தில் திரையுலகில் முன்னணி நடிகைகளாக வலம் வந்தவர்கள் இப்போது இமயமலையில் வசிக்கின்றனர். இப்போது ஒரு நடிகை கூட சந்நியாசத்தை ஏற்கத் தயாராக இருப்பதாக கூறுகிறார்.

தனக்குப் பிடித்த பையனுக்காகக் காத்திருப்பதாகவும்...இன்னும் பத்து வருடங்களுக்குள் அவர் வரவில்லை என்றால், சந்நியாசம் செல்வதாகவும் கூறி இருக்கிறார். அவர் வேறு யாருமல்ல, தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளினியும் நடிகையுமான விஷ்ணு பிரியாதான்.

விஷ்ணு பிரியா தனது வாழ்க்கையை யூடியூபராகத் தொடங்கினார். ஈ-டிவியில் போரா போவ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் தொகுப்பாளராக மாறினார். தொடர்ந்து பல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் தொகுப்பாளராக இருந்தார். இவர் கதாநாயகியாக வாண்டடு பாண்டுகோடு என்ற படத்தில் நடித்திருக்கிறார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X