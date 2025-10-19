'என் மருமகள்கள் தங்கம்' - நடிகை அமலா

தனக்கு நல்ல மருமகள்கள் கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி அடைவதாக அமலா கூறினார்.

சென்னை,

நாகார்ஜுனாவின் மனைவி நடிகை அமலா அக்கினேனி தனக்கு நல்ல மருமகள்கள் கிடைத்ததில் மகிழ்ச்சி அடைவதாக கூறினார். யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்த பேட்டியில், மருமகள்கள் சோபிதா மற்றும் ஜைனப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அமலா பகிர்ந்து கொண்டார்.

அவர் கூறுகையில், ’எனக்கு அற்புதமான மருமகள்கள் கிடைத்துள்ளனர். அவர்களின் வருகையால் என் வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. மருமகள்கள் இருவரும் எப்போதும் பிஸியாக இருப்பார்கள். இப்போதெல்லாம் பெண்கள் பிஸியாக இருப்பது நல்லது. இதைச் செய்ய வேண்டும், அதைச் செய்ய வேண்டும், இது என்று கோரும் அத்தை நான் அல்ல' என்றார்.

நாகார்ஜுனா லட்சுமி டகுபதியை 1984-ல் திருமணம் செய்தார். அவர்களுக்கு நாக சைதன்யா என்ற மகன் உள்ளார். 1990-ல் இருவரும் பிரிந்தனர். பின்னர், 1992-ல் நடிகை அமலாவை நாகார்ஜுனா மணந்தார். இவர்களுக்கு அகில் என்ற மகன் உள்ளார்.

நாக சைதன்யா முன்பு சமந்தாவை திருமணம் செய்து விவாகரத்து செய்தார். கடந்த ஆண்டு சோபிதா துலிபாலாவை மணந்தார். அகில் ஜைனப்பை மணந்தார்.

