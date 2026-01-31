சினிமா செய்திகள்

பிரபல ஹாலிவுட் நடிகை கேத்தரின் ஓ'ஹாரா காலமானார்
நகைச்சுவைப் பாத்திரங்களுக்காக உலகம் முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஹாலிவுட் நடிகையும், எம்மி விருது பெற்றவருமான கேத்தரின் ஓ'ஹாரா (71) நேற்று உடல் நலக்குறைவால் காலமானார். இவரது மறைவு ஹாலிவுட் திரையுலகத்தை ஆழ்ந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

திரைப்படங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி தொடர்களில் தனித்துவமான நகைச்சுவை நடிப்பால் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றவர். சிறந்த முன்னணி நடிகைக்கான பிரைம் டைம் எம்மி விருதும், கோல்டன் குளோப் விருதும் வென்று தனது திறமையை நிரூபித்தவர். ‘பீட்டில்ஜூஸ்’, ‘ஹோம் அலோன்’, ‘ஹோம் அலோன் 2’ உள்ளிட்ட பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்துள்ளார். இவரது மறைவு ஹாலிவுட் நகைச்சுவை உலகிற்கு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பாக கருதப்படுகிறது.

