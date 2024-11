புஷ்பா 2 : 'கிஸ்ஸிக்' பாடலின் புரோமோ வீடியோ வெளியீடு

Get ready to be blown away by the sizzling combo of Icon Star @alluarjun & Dancing Queen @sreeleela14 #Kissik promo out now!▶️ https://t.co/sVMsDWe7cnFull song tomorrow at 7:02 PM A Rockstar @Thisisdsp's Musical Flash⚡⚡#Pushpa2TheRuleOnDec5th#Pushpa2TheRule… pic.twitter.com/HzQkfNiy7e