The next update of the film Vidaamuyarchi has been released

In the final leg of the shoot! The journey of persistence edges closer. #VidaaMuyarchi From Pongal 2025 #EffortsNeverFail#AjithKumar #MagizhThirumeni @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @trishtrashers @akarjunofficial @anirudhofficial @Aravoffl @ReginaCassandra… pic.twitter.com/yCwFoe5Gcc