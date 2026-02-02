பாலமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் தேரோட்டம்

கரூர் மாவட்டம், க.பரமத்தி அருகே உள்ள பாலமலையில் அமைந்துள்ள பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தைப்பூசத் திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கியது. திருவிழாவை முன்னிட்டு மண்டபத்தில் வள்ளி, தெய்வானை சமேத முத்துக்குமார சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். தொடர்ந்து சிறப்பு அபிஷேகங்கள், அலங்காரங்கள் மற்றும் பூஜைகள் நடைபெற்றன.
திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமாக சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட திருத்தேர் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. நேற்று மாலை 4 மணியளவில் தேரோட்டம் நடைபெற்றது. "முருகனுக்கு அரோகரா, கந்தனுக்கு அரோகரா" என பக்தி கோஷங்களுடன் ஏராளமான பக்தர்கள் தேர் இழுத்தனர்.
தினமும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கரூர் மாவட்டம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தர்கள் பாதயாத்திரையாக பாலமலைக்கு வந்து முருகனை தரிசனம் செய்து, தங்களது நேர்த்திக்கடன்களை செலுத்தி வருகின்றனர்.