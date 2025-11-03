ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்
மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (03.11.2025 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதன்படி, 31 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற நிப்டி 25 ஆயிரத்து 755 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 370 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 148 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
186 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 323 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 35 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 83 ஆயிரத்து 980 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
87 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 554 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 2 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 938 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்
Next Story