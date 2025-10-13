சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.
மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (13.10.2025 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. சர்வதேச நிலையற்ற தன்மை, அமெரிக்கா - சீனா வர்த்தக மோதல், முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 83 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 204 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 10 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 595 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
13 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 830 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 282 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 82 ஆயிரத்து 229 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
15 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 135 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேவேளை, 33 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 63 ஆயிரத்து 908 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.