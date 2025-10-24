சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்

சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
தினத்தந்தி 24 Oct 2025 12:50 PM IST
இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

மும்பை,

இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களுக்குமுன் புதிய உச்சம் தொட்ட நிலையில் வார இறுதிநாளான இன்று (24.10.2025 - வெள்ளிக்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. சர்வதேச நிலையற்ற தன்மை, அமெரிக்கா - சீனா வர்த்தக மோதல், முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

அதன்படி, 50 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 843 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 303 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 773 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .

115 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 438 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 170 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 84 ஆயிரத்து 370 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

423 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 163 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேவேளை, 5 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 210 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

