ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
மும்பை,
சர்வதேச நிலையற்ற தன்மை, அமெரிக்கா - சீனா வர்த்தக மோதல் உள்பட பல்வேறு காரணிகளால் கடந்த வார இறுதியில் சரிவை சந்தித்த இந்திய பங்குச்சந்தை இந்திய பங்குச்சந்தை வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (27.10.2025 - திங்கட்கிழமை) ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 143 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற நிப்டி 25 ஆயிரத்து 940 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 310 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 13 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
84 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 478 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 471 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 84 ஆயிரத்து 683 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
161 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 325 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 300 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 380 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.