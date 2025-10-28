சரிவுடன் வர்த்தகமாகும் இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (28.10.2025 - செவ்வாய்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது. சர்வதேச நிலையற்ற தன்மை, அமெரிக்கா - சீனா வர்த்தக மோதல், முதலீட்டாளர்கள் லாபத்தை பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 97 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 869 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 41 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 72 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
144 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 375 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 375 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 84 ஆயிரத்து 406 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
117 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 393 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேவேளை, 11 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 332 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.