சரிவுடன் நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
மும்பை,
வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (31.10.2025 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. அதன்படி, 155 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 722 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 254 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 776 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதேபோல், 237 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 138 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 465 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த சென்செக்ஸ் 83 ஆயிரத்து 938 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதேவேளை, ஏற்ற இறக்கமின்றி மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 467 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 362 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 936 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்.