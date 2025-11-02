மராட்டியத்தில் மெட்ரோ ரெயில் நிலைய தூணில் கார் மோதி 2 பேர் பலி

மராட்டியத்தில் மெட்ரோ ரெயில் நிலைய தூணில் கார் மோதி 2 பேர் பலி
தினத்தந்தி 2 Nov 2025 8:39 PM IST
இந்த விபத்தில் கார் முற்றிலுமாக நொறுங்கியது.

புனே,

மராட்டிய மாநிலம் புனே நகரில் இன்று அதிகாலை பண்ட் கார்டன் மெட்ரோ ரெயில் நிலைய தூணில் ஒரு கார் நிலைதடுமாறி மோதியது. இதில் கார் முற்றிலுமாக நொறுங்கியது. காரில் இருந்த 3 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். உடனடியாக அந்த பகுதியில் உள்ளவர்கள், காயம் அடைந்தவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர். அங்கு 2 பேர் உயிரிழந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். உயிரிழந்தவர்கள் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கபட்டது.

ஆஸ்பத்திரியில் ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து போலீசார் அந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

