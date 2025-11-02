மராட்டியத்தில் மெட்ரோ ரெயில் நிலைய தூணில் கார் மோதி 2 பேர் பலி
இந்த விபத்தில் கார் முற்றிலுமாக நொறுங்கியது.
புனே,
மராட்டிய மாநிலம் புனே நகரில் இன்று அதிகாலை பண்ட் கார்டன் மெட்ரோ ரெயில் நிலைய தூணில் ஒரு கார் நிலைதடுமாறி மோதியது. இதில் கார் முற்றிலுமாக நொறுங்கியது. காரில் இருந்த 3 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். உடனடியாக அந்த பகுதியில் உள்ளவர்கள், காயம் அடைந்தவர்களை மீட்டு அருகில் உள்ள ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர். அங்கு 2 பேர் உயிரிழந்து விட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். உயிரிழந்தவர்கள் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கபட்டது.
ஆஸ்பத்திரியில் ஒருவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதுகுறித்து போலீசார் அந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.
