மராட்டியம்: 2 லாரிகளுக்கு இடையே சிக்கி தீப்பற்றி எரிந்த கார் - 5 பேர் பலி
இந்த விபத்தில் 10 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
மும்பை,
மராட்டிய மாநிலம் மும்பை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேற்று மாலை கார் சென்றுகொண்டிருந்தது. இந்நிலையில், புனே மாவட்டம் நவாலி பாலத்தில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது கார் விபத்துக்குள்ளானது.
சாலையில் பின்னால் வந்துகொண்டிருந்த லாரி கார் மீது மோதியது. இதில், கார் முன்னால் சென்றுகொண்டிருந்த மற்றொரு லாரியின் மீது மோதியது. இதில், 2 லாரிகளுக்கும் இடையே கார் சிக்கிக்கொண்டது. இந்த விபத்தில் கார் தீப்பற்றி எரிந்தது. இதனால் காரில் இருந்த அனைவரும் தீயில் சிக்கிக்கொண்டனர்.
இந்த கோர விபத்தில் காரில் பயணித்த 5 பேர் உயிரிழந்தனர். அதேவேளை, இந்த விபத்தில் 10 பேர் படுகாயமடைந்தனர். தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற போலீசார் காயமடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Related Tags :
Next Story