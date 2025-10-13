பக்கத்து வீட்டுக்காரருடன் கள்ளக்காதல்: மனைவியை சுட்டுக்கொன்று கணவர் தற்கொலை
விடுமுறையில் ஊருக்கு வந்த கணவர், கள்ளக்காதல் விவகாரம் தொடர்பாக மனைவியை கண்டித்தார்.
லக்னோ,
உத்தரபிரதேச மாநிலம் பதேபூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் முகேஷ் நிஷாத் (வயது 32). இவருக்கு திருமணமாகி குடியா தேவி (வயது 26) என்ற மனைவியும், 3 குழந்தைகளும் உள்ளனர். முகேஷ் நிஷாந்த் டெல்லியில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
இந்தநிலையில் குடியா தேவிக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்காரருடன் கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இதுபற்றி முகேஷ் நிஷாந்துக்கு தெரியவந்தது. அவர் கடந்த வாரம் விடுமுறையில் வந்தபோது, கள்ளக்காதல் விவகாரம் தொடர்பாக மனைவியை கண்டித்தார். அப்போது அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் முற்றியது.
ஆத்திரம் அடைந்த முகேஷ் நிஷாத், நாட்டு துப்பாக்கியால் மனைவியைச் சரமாரியாக சுட்டார். இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே செத்தார். பின்னர், துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொண்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். மேலும், போலீசார் இதுகுறித்து வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.