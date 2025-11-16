உறவினரிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற மகனை அடித்துக்கொன்ற தந்தை
போலீசார் நபீஸ் உள்பட 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
லக்னோ,
உத்தரபிரதேச மாநிலம் பிஜ்னூர் மாவட்டம் பட்ஹிரன் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நபீஸ். இவரது மகன் சல்மான் (வயது 24). இதனிடையே, குடும்பத உறவுக்கார பெண்ணிடம் கடந்த சில நாட்களுக்குமுன் நபீஸ் தவறாக நடக்க முயன்றுள்ளார். இது குறித்து நபீசுக்கு தெரியவந்துள்ளது.
இந்நிலையில், உறவினரிடம் மகன் தவறாக நடக்க முயன்றது குறித்து அறிந்த நபீஸ் மிகவும் ஆத்திரமடைந்துள்ளார். பின்னர், கடந்த 10ம் தேதி இரவு வீட்டில் உறங்கிக்கொண்டிருந்த மகன் சல்மானை கழுத்தை நெரித்தும் செங்கலால் அடித்தும் நபீஸ் கொலை செய்துள்ளார்.
பின்னர், சல்மானின் உடலை உறவினர்கள் 2 பேர் உதவியுடன் கிராமத்திற்கு அருகே உள்ள மாந்தோப்பிற்குள் வீசியுள்ளார். இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் நபீஸ் உள்பட 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
