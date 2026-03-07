மேற்கு வங்காளத்தில் ஜனாதிபதி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்பு குறைபாடு - பிரதமர் மோடி கண்டனம்

புதுடெல்லி,
ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ளார். மேற்கு வங்காளத்தில் சாந்தால் மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் முர்மு பங்கேற்றார். இந்த நிகழ்ச்சி முதலில் பிடாநகரில் நடைபெறுவதாக இருந்தது. ஆனால் கடைசி நேரத்தில் நிகழ்ச்சி கோஷிபுர் பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டது.
இதனால், பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் பேர் இதில் பங்கேற்கவில்லை. இதனைக் கவனித்த முர்மு, ஏன் திடீரென நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடம் மாற்றப்பட்டது? என் மீது மம்தா பானர்ஜி அதிருப்தியில் உள்ளாரா? மம்தா பானர்ஜியோ அல்லது அமைச்சரவை சகாக்களோ என்னை வரவேற்க வரவில்லையே என்று சுட்டிக்காட்டி பேசினார்.
இதை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு செய்துள்ள பிரதமர் மோடி, மம்தா பானர்ஜிக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளத்தில் பிரதமர் மோடி கூறியிருப்பதாவது:-
இது வெட்கக்கேடானதும், இதுவரை நடைபெறாத ஒரு சம்பவமும் ஆகும். ஜனநாயகத்தையும் பழங்குடியினர் சமூகங்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதையும் நம்பும் அனைவரையும் இன்று நடைபெற்ற சம்பவம் வேதனைக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
பழங்குடியினர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்கும் ஜனாதிபதி வெளிப்படுத்தியிருக்கக் கூடிய வேதனையும் மனவேதனையும் இந்திய மக்களின் மனதில் பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்கு வங்காளத்தின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அரசு உண்மையிலேயே அனைத்து வரம்புகளையும் கடந்து விட்டது. ஜனாதிபதிக்கு ஏற்பட்ட இந்த அவமதிப்புக்கு அந்த மாநில அரசின் நிர்வாகமே பொறுப்பாகும்.
மேலும், சாந்தால் கலாசாரம் போன்ற மிக முக்கியமான விஷயத்தை மேற்கு வங்காள அரசு இவ்வளவு அலட்சியமாக கையாள்வது மிகவும் வருத்தத்துக்குரியது. ஜனாதிபதி பதவி என்பது அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு உயர்ந்த பதவியாகும். அந்தப் பதவியின் கண்ணியம் எப்போதும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேற்கு வங்காள அரசு மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இதை உணர்ந்து செயல்படும் என நம்புகிறேன். உரிய பாதுகாப்பை வழங்க தவறியது ஜனநாயகப் பண்பு அல்ல என அதில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மத்திய அரசுடன் மோதல் போக்குடன் செயல்பட்டும் வரும் மம்தா பானர்ஜி மீது பிரதமர் மோடி முன்வைத்துள்ள இந்த குற்றச்சாட்டு அரசியல் ரீதியாக பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.