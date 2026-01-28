திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் அன்புமணி ராமதாஸ் சாமி தரிசனம்
ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் உலகப்புகழ் பெற்ற ஏழுமலையான் கோவில் உள்ளது.
இந்நிலையில், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று சாமி தரிசனம் செய்தார். அவருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், திர்த்த பிரசாதங்களும் வழங்கப்பட்டன.
முன்னதாக, தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
