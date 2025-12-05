விவாதப்பொருளான செங்கோட்டையனின் கார்த்திகை வாழ்த்து
செங்கோட்டையனின் கார்த்திகை வாழ்த்து விவாதப்பொருளானது.
சென்னை,
கார்த்திகை திருநாளையொட்டி த.வெ.க. நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் எக்ஸ் வலைத்தள பக்கத்தில் வாழ்த்து வெளியிட்டியிருந்தார். அந்த பதிவு போஸ்டரில் அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர். ஜெயலலிதா, விஜய் படங்களுடன் பொதுச்செயலாளர் புஸ்சி ஆனந்த் படத்தையும் சேர்த்திருந்தார், செங்கோட்டையன்.
இதற்கிடையே, கட்சியின் தலைவர் விஜய் கார்த்திகை திருநாள் வாழ்த்து செய்தி எதுவும் வெளியிடாத நிலையில் செங்கோட்டையன் தனது வலைத்தள வாழ்த்து பதிவை, திடீரென்று சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் இருந்து நீக்கினார். இது சர்ச்சையானது. சமூக வலைத்தளத்தில் இந்த நிகழ்வு விவாத பொருளாகவும் மாறிப்போனது.
வாழ்த்து செய்தியில் பொதுச்செயலாளர் புஸ்சி ஆனந்த் படம் இடம் பெற்றதை தலைமை விரும்பாததால் அந்த பதிவை செங்கோட்டையன் நீக்கி விட்டார் என்று ஒரு தரப்பும், மற்றொரு தரப்பு விஜய் வாழ்த்து தெரிவிக்காததால், செங்கோட்டைன் தனது பதிவை நீக்கி விட்டார் என்றும் விவாதமாக்கினார். இதனால் வலைத்தளங்கள் பரபரப்பாக இருந்தது.
இந்தநிலையில், நேற்று மதியம் செங்கோட்டையன் நீக்கப்பட்ட அந்த வாழ்த்து பதிவை சமூக வலைத்தளத்தில் மீண்டும் பதிவேற்றினார்.