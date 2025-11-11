தொல்லை கொடுத்த முன்னாள் காதலன்: இளம்பெண் தற்கொலை
மும்பை,
மராட்டிய மாநிலம் மும்பையின் கட்கொபர் பகுதியை சேர்ந்த இளம்பெண் கிர்திகா (வயது 22). இவர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தார்.அதே நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துவந்த அலி ஷேக் என்ற இளைஞரும் கிர்திகாவும் காதலித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அலி ஷேக் உடனான காதலை கிர்திகா முறித்துள்ளார். ஆனாலும், தன்னை காதலிக்குமாறும் கிர்திகாவை அலி ஷேக் தொடர்ந்து வற்புத்தியுள்ளார். மன ரீதியாக கிர்திகாவுக்கு தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அலி ஷேக்கின் தொல்லையால் மனமுடைந்த கிர்திகா சனிக்கிழமை இரவு தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். மேலும், தனது சாவுக்கு அலி ஷேக் தான் காரணம் என்று கடிதம் எழுதி வைத்துள்ளார். தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற போலீசார், கிர்திகாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தற்கொலைக்குமுன் கிர்திகா எழுதிய கடிதத்தை கைப்பற்றிய போலீசார், இளம்பெண்ணை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக கிர்திகாவின் முன்னாள் காதலன் அலி ஷேக்கை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.