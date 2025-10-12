செய்தியாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு; பிரதமர் மவுனம் காப்பது ஏன்? - ராகுல் காந்தி கேள்வி
ஆப்கானிஸ்தான் மந்திரியின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
புதுடெல்லி,
அரசு முறைப் பயணமாக இந்தியா வந்திருந்த ஆப்கானிஸ்தான் வெளியுறவு மந்திரி அமீர்கான் முத்தாகி, நேற்று முன்தினம் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். இதில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. இந்த விவகாரம் எதிர்க்கட்சியினரிடம் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதுதொடர்பாக மத்திய அரசையும், பிரதமர் மோடியையும் எதிர்க்கட்சித்தலைவர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி மவுனம் காப்பது ஏன்? என மக்களவை எதிர்க்கட்சித்தலைவரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், ‘திரு.மோடி, ஒரு பொது மன்றத்தில் பெண் பத்திரிகையாளர்களை விலக்குவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்கும்போது, இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு பெண்ணிடமும் நீங்கள் அவர்களுக்காக நிற்க முடியாத அளவுக்கு மிகவும் பலவீனமானவர் என்று சொல்கிறீர்கள்’ என சாடியுள்ளார்.
மேலும் அவர், ‘நமது நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் பெண்களும் சமமான பங்கேற்புக்கு உரிமை உள்ளது. இத்தகைய பாகுபாட்டை எதிர்கொள்ளும் போது நீங்கள் அமைதியாக இருப்பது, நாரி சக்தி (பெண் சக்தி) என்ற உங்கள் கோஷம் வெற்று முழக்கம் என்பதை அம்பலப்படுத்துகிறது’ என்றும் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.
இதைப்போல பெண் பத்திரிகையாளர்களை அனுமதிக்காத பிரச்சினையில் பிரதமர் மோடியின் நிலைப்பாடு என்ன? என்பதை தெளிவுபடுத்துமாறு காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் தனது எக்ஸ் தளத்தில், ‘இந்தியாவில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு தடை என்பதை இந்திய அரசு ஒப்புக்கொள்வது அதிர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது. அதுவும் சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினத்துக்கு முந்தைய நாளில் நடந்த இந்த நிகழ்வு ஏற்க முடியாதது’ என கூறியுள்ளார்.
பெண் பத்திரிகையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படாதது அதிர்ச்சியளிப்பதாக கூறியுள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம், இதை கண்டித்து ஆண் பத்திரிகையாளர்களும் நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்திருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டு உள்ளார்.
இதைப்போல திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி. மஹூவா மொய்த்ரா, ‘தலீபான் மந்திரி தனது செய்தியாளர் சந்திப்பிலிருந்து பெண் பத்திரிகையாளர்களை விலக்க அனுமதித்ததன் மூலம் மத்திய அரசு ஒவ்வொரு இந்தியப் பெண்ணையும் அவமதித்துள்ளது. முதுகெலும்பில்லாத நயவஞ்சகர்களின் வெட்கக்கேடான கூட்டம்’ என சாடியுள்ளார். இதைப்போல ராஷ்ட்ரீய ஜனதாதளம், சிவசேனா (உத்தவ்) உள்ளிட்ட பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகளும் மத்திய அரசை கடுமையாக கண்டித்துள்ளன.