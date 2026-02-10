தமிழக செய்திகள்

வினோத பழக்கம்: நிர்வாணமாக நின்று இளம்பெண்களை ஓட விடும் ஆசாமி

இளம்பெண் ஒருவர் அந்த பகுதியில் நடந்து சென்றபோது ரவீந்திரன் அவரிடம் ஆபாசமாக செய்கை காட்டி பேசியுள்ளார்
அருமனை,

குமரி மாவட்டம் அருமனை அருகே உள்ள அண்டுகோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் ரவீந்தி ரன்(வயது55). தொழிலாளி. இவருடைய வினோத நடவடிக்கை சரியில்லை என கூறி அவருடைய மனைவி பிரிந்து சென்றுவிட்டார். தனியாக வசித்து வரும் இவர் பெண்களிடம் ஆபாச செய்கை காட்டுவது, நிர்வாணமாக நிற்பது போன்ற செயல்களில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு பெண்களை ஓட வைத்துள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் அத்துமீறிய நிலையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வெளியே வந்தார்.

இந்தநிலையில் நேற்று காலையில் 25 வயதுடைய இளம்பெண் ஒருவர் அந்த பகுதியில் நடந்து சென்றபோது ரவீந்திரன் அவரிடம் ஆபாசமாக செய்கை காட்டி பேசியுள்ளார். அத்துடன் திடீரென ஆடையை கழற்றி நிர்வாண நிலைக்கு செல்ல முயன்றதும், அவர் தலைதெறிக்க வீட்டை நோக்கி ஓடினார்.

இதற்கிடையே வீட்டுக்கு சென்ற இளம்பெண் தனது மாமியாரிடம் நடந்த சம்பவங்களை கூறினார். இதை கேட்ட மாமியார் ரவீந்திரனை கண்டித்தார். அப்போது ரவீந்திரன் மாமியாரிடமும் ஆபாச செய்கை காட்டி தகாத வார்த்தைகளால் பேசியுள்ளார். இது குறித்து அவர்கள் கொடுத்த தகவலின்பேரில் போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்று ரவீந்திரனை பிடித்து போலீஸ் நிலையம் அழைத்து சென்றனர். பின்னர் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.

கன்னியாகுமரி
கைது

