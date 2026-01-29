சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்

சென்னை,
சென்னையில் 31.01.2026 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
ராமாபுரம்: மணப்பாக்கம், முகலிவாக்கம், கொளப்பாக்கம், ஜெய் பாலாஜி நகர், வெங்கடேஸ்வரா நகர், வள்ளுவர் சாலை, கோத்தாரி நகர், மவுண்ட் பூந்தமல்லி சாலை, கிருஷ்ணவேணி நகர், சிஆர்ஆர் புரம், ராமமூர்த்தி அவென்யூ, மேக்ஸ்வொர்த் நகர், ஏஜிஎஸ் காலனி, ஐபிஎஸ் காலனி, அம்பேத்கர் நகர், எம்ஜிஆர் நகர்.
திருமுல்லைவாயல்: பொத்தூர், பொக்கிஷம் பூமி நகர், கன்னடபாளையம், சிவா கார்டன், செல்லி அம்மன் நகர், லக்ஷ்மி நகர், ஆர்.கே.ஜே வள்ளிவேல் நகர், தாய் நகர்.
புழல்: சென்றம்பாக்கம், தீயபாக்கம், கோசாபூர், தியாகைவிவாதசி நகர், கானம் பாளையம், வெங்கடேஷ்வரா நகர், ஏ.வி. டைல்ஸ், பெரியார் நகர், நாகத்தம்மன் கோவில்.
அலமாதி: கிழ்கொண்டையுர், அரக்கம்பாக்கம், கர்லபாக்கம்,தாமரைபாக்கம், கதவூர், வேலச்சேரி, பாண்டேஸ்வரம், கரனை, புதுகுப்பம், வாணியன்சத்திரம், ஆயிலச்சேரி, குருவாயில், பூச்சியத்துபேடு, கோடுவல்லி, ரெட்ஹில்ஸ் சாலை, பால்பண்ணை, வேல் டெக் சாலை, கொள்ளுமேடு சாலை.
பொன்னேரி: தேர்வோய்கண்டிகை, சிப்காட், கோபால் ரெட்டி கண்டிகை, பொல்லனூர், புதுநகர், கரடிப்புத்தூர், புத்தூர், என்.எம். கண்டிகை, கண்ணன்கோட்டை, பஞ்சாலை, அமரம்பேடு, அகரகாரம், தனிப்பூண்டி, பெரியபுளியூர், சிறுவாடா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.