‘அன்று மக்கள் பணம் மக்களுக்கே; இன்று கார்ப்பரேட்களுக்கே’ – மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சனம்

சென்னை,
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தினம்! (ஜூலை 19, 1969)
கார்ப்பரேட்களின் பிடியில் இருந்த 14 முக்கிய தனியார் வங்கிகளை, ஏழை எளிய மக்களின் நலனுக்காகவும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காகவும் துணிச்சலுடன் தேசியமயமாக்கியது அன்னை இந்திரா காந்தி தலைமையிலான காங்கிரஸ் அரசு!
அன்று: பொதுமக்களின் பணத்தைப் பாதுகாக்க தனியார் வங்கிகளை அரசுடமையாக்கிய தொலைநோக்கு பார்வை!
இன்று: பாஜகவின் "Double Engine" ஆட்சியில், மக்களின் பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைத்து சுருக்கியும், பொதுச்சொத்துக்களை தனியார் கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு தாரை வார்த்தும் வருகின்றனர்.அன்று மக்கள் பணம் மக்களுக்கே; இன்று மக்கள் பணம் கார்ப்பரேட்களுக்கே!
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.