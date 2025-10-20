பயணிகளுக்கு சிறப்பான சேவை அளிப்பதில் சென்னை மெட்ரோ முதல் இடம் - வாடிக்கையாளர் ஆய்வில் தகவல்
உலகம் முழுவதும் 32 மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனங்கள் இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றது.
சென்னை,
பயணிகளுக்கு சிறப்பான சேவை அளிப்பதில் சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் முதல் இடம் பிடித்துள்ளதாக வாடிக்கையாளர் ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
‘கம்யூனிட்டி ஆப் மெட்ரோஸ்' என்ற அமைப்பு உலகம் முழுவதும் உள்ள நகர்ப்புற மெட்ரோ ரெயில் சேவைகளின் செயல்பாடுகளை ஒப்பிட்டு தரநிலைகளை நிர்ணயிக்கும் ஒரு சர்வதேச அமைப்பாகும். சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு இந்த அமைப்பில் புதிய உறுப்பினராகச் சேர்ந்தது. இந்த குழுவில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்கள் ஆண்டுதோறும் முக்கிய செயல்பாட்டு தரவுகளை சேகரிக்கின்றனர்.
இதன்மூலம் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களின் செயல்பாடுகள் அளவிடப்பட்டு சர்வதேச தரநிலைகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், கம்யூனிட்டி ஆப் மெட்ரோஸ் நிறுவனம் கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் மெட்ரோ ரெயில் சேவையில் வாடிக்கையாளர்களின் திருப்தி குறித்த கணக்கெடுப்பை நடத்தியது. இணையதளம் மூலம் நடத்தப்பட்ட இந்த கருத்துப் பதிவில் சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் பங்கேற்றது.
இந்த ஆய்வின் போது, மெட்ரோ ரெயில் சேவையின் தரம், அணுகல், நம்பகத்தன்மை, பாதுகாப்பு, பயன்படுத்துவதற்கு எளிமை மற்றும் சவுகரியம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது. அதன்படி, உலகம் முழுவதும் 32 மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனங்கள் இந்த ஆய்வில் பங்கேற்றது. இதில், சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது. பயணிகளுக்கு சிறப்பான சேவை அளிப்பதில் சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் 5-க்கு 4.3 மதிப்பெண் பெற்றுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கு பதிலளித்தவர்களில் சுமார் 64 சதவீதம் பேர் ஆண்கள், 33 சதவீதம் பேர் பெண்கள், 3 சதவீதம் பேர் மற்றவர்கள் ஆவார்கள்.
பெரும்பாலானவர்கள் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள். கட்டணம் செலுத்தும் முறை, பயணிகள் சேவை, கூடுதல் இட வசதி, இணைப்பு வசதி, நிலையங்களை எளிதாக அணுகும் வசதி ஆகியவை குறித்து பயணிகள் தங்களது கருத்துக்களை அதிகளவில் பதிவிட்டு உள்ளனர். பயணிகளின் மதிப்புமிக்க கருத்துக்களுக்கு சென்னை மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனம் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.