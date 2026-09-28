தமிழக செய்திகள்

தங்கத்தை விட தரமான பால்தான் குழந்தைகளுக்கு தேவை; தமிழிசை சவுந்தரராஜன்

அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் பிறந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட இருக்கிறது.
தங்கத்தை விட தரமான பால்தான் குழந்தைகளுக்கு தேவை; தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
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சென்னை,

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தலா ஒரு கிராம் எடையில், 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதியாக த.வெ.க. அறிவித்தது. இந்த திட்டத்தை மதுரையில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். அதன்படி, 22.6.2026 அன்று முதல் தமிழகத்தில் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் பிறந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், இதுகுறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

தேவைகளை முதலில் கவனியுங்கள் முதல்-அமைச்சர் விஜய் அவர்களே... குழந்தைகளுக்கு தேவை பால்.... தங்க மோதிரம் கொடுக்கப் போகிறீர்கள் தரமான பாலுக்கான தட்டுப்பாடை எப்பொழுது சரி செய்யப் போகிறீர்கள்... தங்கத்தை விட தரமான பால் தான் குழந்தைகளுக்கு இன்றைய தேவை. சென்னை மக்களின் தேவை 30 லட்சம் லிட்டர்கள் ஆனால் ஆவின் 14.5 லட்சம் லிட்டர்கள் தான் ஆவின் விநியோகிக்கிறது.

ஆவின் பால் பூத்துகளுக்கு செல்வதற்கு முன்னாலேயே அவை விற்று தீர்ந்து விடுகிறது அதிக விலை கொடுத்து தனியார் பால் வாங்க வேண்டி இருக்கிறது இதுதான் இன்று தமிழக மக்கள் சொல்வது... தங்கம் மோதிரத்தை விட தங்களது தேவை இன்று பால் தான்.. என்று குழந்தைகள் சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

தமிழிசை சவுந்தரராஜன்
Tamilisai Soundararajan
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Aavin Milk
ஆவின் பால்
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
Thaimaman Gold Ring Project
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Daily Thanthi
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