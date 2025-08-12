உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் கபில்தேவ் சந்திப்பு
நாடு முழுவதும் உள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கு கபில்தேவ் உத்வேகமாக உள்ளதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,
துணை முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் கபில்தேவ் உடன் ஒரு அற்புதமான சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. அவரது பயணம் நம் நாடு முழுவதும் உள்ள எண்ணற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக அமைந்தது.
விளையாட்டுத் துறையில் தமிழக அரசு எடுத்துள்ள பல்வேறு முயற்சிகளை கபில் தேவ் பாராட்டினார். கிரிக்கெட்டைத் தாண்டி, குறிப்பாக கோல்ப் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கவும் வளர்க்கவும் அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பாராட்டத்தக்கவை.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Related Tags :
Next Story