கரூர் சம்பவம்: எரிந்து கிடந்த காகிதங்கள்-பென்டிரைவால் பரபரப்பு
கரூர்,
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர், அங்குள்ள திட்ட அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த கட்டிடத்தில் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். சி.பி.ஐ. வசம் விசாரணை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதையடுத்து, அவர்கள் அந்த அலுவலகத்தை காலி செய்து சென்றனர். அங்கிருந்த நாற்காலிகள், மேஜைகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மீண்டும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்துக்கு ஆயுதப்படை வாகனத்தில் ஏற்றி அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.
இதற்கிடையே, திட்ட அலுவலக வளாகத்தில் ஒரு பகுதியில் பல்வேறு காகிதங்கள் தீயில் எரிக்கப்பட்டு கிடந்தன. அதற்கு மத்தியில் ஒரு 32 ஜி.பி. பென்டிரைவும் எரிந்து சேதம் அடைந்த நிலையில் இருந்தது.
பொதுவாக ஒரு விசாரணை குழுவின் விசாரணை முடியும்போது தேவையில்லாத ஆவணங்களை எரிப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் விசாரணைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காகிதங்கள் எரிக்கப்பட்டதா? என்பது தெரியவில்லை. இருப்பினும் பென்டிரைவ் உள்ளிட்டவை எரிந்து கிடந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.