அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி ரூ.9 லட்சம் மோசடி

தினத்தந்தி 9 Aug 2025 3:16 AM IST
நன்னிலம் அருகே அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக கூறி ரூ.9 லட்சம் மோசடி செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருவாரூர்,

நன்னிலம் அருகே உள்ள அச்சுதமங்கலம் நடுத்தெருவை சேர்ந்தவர் சீனிவாசன் (வயது45). இவர் அருகே உள்ள வாழ்க்கை பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவரிடம் தங்களுக்கு வேண்டியவர்கள் யாரேனும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அவர்களுக்கு அரசு வேலை வாங்கித் தருகிறேன் எனக் கூறியதாக தெரிகிறது. அதனையடுத்து ராஜேஷ் அவரது உறவினர்களிடம் இருந்து ரூ.8 லட்சத்து 95 ஆயிரத்தை வாங்கி சீனிவாசனிடம் கொடுத்து தனது நண்பருக்கு அரசு வேலை வாங்கி தரும்படி கூறி கொடுத்ததாக தெரிகிறது.

ஆனால் சீனிவாசன் கூறியபடி அரசு வேலை வாங்கி கொடுக்காமலும், பணத்தைதிருப்பி கொடுக்காமலும் இழுத்தடித்துள்ளார். இதனால் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த ராஜேஷ் இதுகுறித்து நன்னிலம் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார்.

புகாரின் பேரில் நன்னிலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்த சீனிவாசனை வலைவீசி தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில் நேற்று அச்சுதமங்கலம் பஸ் நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த சீனிவாசனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

