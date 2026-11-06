சொந்த ஊருக்கு சென்ற வடமாநில தொழிலாளர்கள்... ஆட்கள் பற்றாக்குறையால் திணறும் திருப்பூர் நிறுவனங்கள்

திருப்பூர்,
'டாலர் சிட்டி' என்று அழைக்கப்படும் திருப்பூரில் ஆயத்த ஆடை நிறுவனங்கள், நூற்பாலைகள், தொழில் நிறுவனங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இயங்கி வருகின்றன. இங்கு, தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தொழிலாளர்கள் தங்கி, பணியாற்றி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பீகார், ஜார்கண்ட், ஒடிசா, உத்தரபிரதேசம், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். கட்டுமான பணிகள், சாலை பணிகள் மற்றும் ஓட்டல்க ளிலும் ஏராளமானவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். சமீப காலங்களாக விவசாய தொழிலிலும் அவர்கள் தடம் பதிக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
உள்ளூர் தொழிலாளர்களுக்கு கடும் பற்றாக்குறை நிலவிவருவதால், பல தொழில் நிறுவனங்கள் முழுக்க முழுக்க வெளிமாநில தொழிலாளர்களையே பணியமர்த்தியுள்ளனர். இந்த நிலையில், நாளை மறுநாள் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுவாக வட மாநிலங்களில் தீபாவளி பண்டிகை 5 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது.
முதல் நாளில் தங்கம், வெள்ளி மற்றும் புதிய பாத்திரங்களை வாங்குவது. 2-வது நாள் வீடுகளை கோலங்களாலும், விளக்குகளாலும் அலங்கரித்து, லட்சுமியை வரவேற்பது. 3-வது நாள் வீட்டுக்கு வந்த லட்சுமியை கொண்டாடி மகிழும் தீபாவளி, 4-வது நாள் பசுக்களை வணங்கும் 'கோவர்த்தன பூஜை', 5-வது நாள் பெண்கள் தங்கள் சகோதரர்களுடன் கொண்டாடும் 'பாய் தூஜ்' எனப்படுகிறது.
இதுதவிர குஜராத் உள்ளிட்ட ஒரு சில மாநிலங்களில் தீபாவளிப் பண்டிகை 20 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டு முழுவதும் பாடுபடுவது தீபாவளி பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்குத் தான் என்பது பெரும்பாலான வட மாநில மக்களின் எண்ணமாக உள்ளது. இதனால் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்காக பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று விட்டனர்.
தீபாவளி முடிந்த பிறகும் தொழிலாளர்கள் பணிக்குத் திரும்பு வதற்கு சில வாரங்கள் ஆகும். இதனால் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையால் பெரும்பாலான தொழில்கள் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இனிவரும் காலங்களில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை முழுவதுமாக நம்பியிருக்காமல், உள்ளூரிலேயே திறன்மிகு தொழிலாளர்களை உருவாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தொழில் நிறுவனத்தினர் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.