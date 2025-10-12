தமிழகத்தில் ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்: ராமதாஸ்
மாவட்ட நிர்வாகம், பொதுப்பணித்துறை முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை செய்ய வேண்டும் என ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்
சென்னை,
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
தமிழகத்தில் பெய்து வருகின்ற பருவமழை காரணமாக அணைகள் நிரம்பி, அணைகள் திறக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒகேனக்கல் வழியாக அதிக அளவு நீர் வெள்ள பெருக்கெடுத்து காவிரியில் பிரண்டு ஓடுகிறது. மேட்டூர் மற்றும் சாத்தனூர் போன்ற அணைகளின் நீர்வரத்து உயர்ந்து சாத்தனூர்,கிருஷ்ணகிரி மற்றும் பல அணைகள் நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் அணையில் இருந்து வருகின்ற வெள்ள பெருக்கு மற்றும் இன்றி தற்போது பெய்து வருகின்ற பருவமழை காரணமாகவும் பல ஆறுகளில் அதிக நீர் வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. இதன் காரணமாக ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் உள்ள மக்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கையும் பொதுப்பணித்துறையும் வழங்கி உள்ள அறிவிப்புகளை கவனத்தில் கொண்டு ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். பிள்ளைகளை ஆறுகளில் குளிக்க அனுமதிக்க கூடாது. அதற்கு பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும். விவசாயிகள் அவர்கள் கால்நடைகளையும் ஆற்றங்கரையின் ஓரங்களில் அனுமதிக்காமல் பாதுகாத்து தங்களுக்கான பொருளாதார இழப்பிடு ஏற்படாத அளவிற்கு விவசாயிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.
பொதுத்துறை அலுவலர்கள், உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தால் ஆங்காங்கே இருக்கின்ற மதகுகளையும், வாய்க்கால்களையும் முறையாக பராமரித்து ஏரி,குளம் போன்ற நீர் நிலைகளில் போதுமான அளவிற்கு நீரை தேக்கம் செய்ய வேண்டும். விவசாயப் பகுதியில் உள்ள ஏரிகளை பராமரித்து நீரை முழு கொள் அளவில் நிரப்புவதற்கு வழி செய்ய வேண்டும். கூடுமானவரை ஆற்றில் வருகின்ற நீர்களை தேக்குவதற்கான வழிகள் செய்து கடலில் நீர் அதிக அளவில் கலக்காமல் பாதுகாக்க பொதுப்பணித்துறை முனைப்புடன் சிறப்பாக பணி செய்ய வேண்டும். ஆற்று நீர் பெருக்கத்தினால் பொதுமக்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத அளவிற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம், பொதுப்பணித்துறை செய்து மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்தும் அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை செய்ய வேண்டும். என தெரிவித்துள்ளார் .