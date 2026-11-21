சென்னை,
மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி முகாம்: 30-ம் தேதி நடைபெறும் என மாணிக்கம் தாகூர் அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்ததாவது:-
இயக்க மறுசீரமைப்பின் இரண்டாம் கட்ட அமைப்பு சீரமைப்புப் பணிகள் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள மண்டல் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி நாமக்கல் கிழக்கு, நாமக்கல் மேற்கு, ஈரோடு மாநகர், ஈரோடு வடக்கு, ஈரோடு தெற்கு, கரூர், திருப்பூர் மாநகர், திருப்பூர் வடக்கு, திருப்பூர் தெற்கு, கோவை மாநகர், கோவை வடக்கு, கோவை தெற்கு ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒருங்கிணைந்து 30.11.2026 திங்கட்கிழமை காலை 10.00 மணியளவில் அவிநாசி, ஆட்டையாம்பாளையம் பிரிவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ செந்தூர் மஹாலில் நடைபெறவிருக்கிறது.
இப்பயிற்சி முகாமினை தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தொடங்கி வைக்கிறார். மேற்கு மண்டல பொறுப்பாளர் தணிகாசலம், கிளஸ்டர் பொறுப்பாளர்கள் கந்தசாமி,முன்னாள் எம்.எம்.ஏ செந்தில்குமார், கார்த்திக் தங்கபாலு ஆகியோர் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் இயக்க மறுசீரமைப்பின் (SSA-2) ஒருங்கிணைப்புக்குழு தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ், மண்டல் ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் தலைமை பண்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றி விளக்கவுரையாற்றுவார். அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர் மயூரா எஸ். ஜெயக்குமார் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல் குறித்து உரையாற்றுவார்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பயிற்சித்துறை சார்பாக பாண்டியராஜன், ஸ்ரீதரன், கோபிகுமரன் ஆகியோர் காலை அமர்வில் பின்வரும் தலைப்புகளில் பயிற்சி அளிப்பார்கள். ராஜாமணி மண்டல் தலைவர்களின் தலைமை பண்பின் சிறப்பு பற்றி ஊக்கமூட்டும் உரையாற்றுவார்.
மத்திய அரசின் மக்கள் விரோத செயல்பாடுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பரப்புரைகள் உள்ளுர் பிரச்சினைகளும், தீர்வுகாணும் அணுகுமுறைகளும் சமூக ஊடகத்துறை மூலமாகப் பரப்புரை மேற்கொள்ளுதல்.
பிற்பகல் அமர்வில், இயக்க மறுசீரமைப்பு குறித்தும், கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் மண்டல் ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் பொறுப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்தும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் .ப, எம்.பி. நிறைவு பேருரையாற்றுகிறார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளரும், தமிழக பொறுப்பாளருமானகுலாம் அகமது மிர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர்கள் தங்கபாலு, திருநாவுக்கரசர், அழகிரி, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தாரகை கத்பர்ட், தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பு செயலாளர் நிவேதித் ஆல்வா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி பார்வையாளர்கள் நாயுடு, பிரியாகிருஷ்ணன், எம்.எல்.ஏ., ஜெயபிரகாஷ் ஹெக்டே, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று சிறப்பிக்கின்றனர்.
பயிற்சி முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட தலைவர்கள் செல்வகுமார், முத்துக்குமார், ராஜேஷ், உதயகுமரன், கோபால்சாமி, கிட்டுசாமி, விஜய்குமார், ரங்கராஜன், சக்திவேல், ரமேஷ், செந்தில், சதீஷ்குமார் மற்றும் SSA-2 மாவட்ட பார்வையாளர்கள்ராஜகுமார், முன்னாள்.எம்.எல்.ஏ., ராதாகிருஷ்ணன்,முன்னாள்.எம்.எல்.ஏ., லோகநாதன், முருகேசன், முகம்மது குலாம் மொய்தீன் ஜெய்கணேஷ், ரமேஷ், சங்கர், வழக்கறிஞர் டி. தமிழ்செல்வன், மகேந்திரன், செந்தில்நாதன், துரைராஜ் ஆகியோர் இணைந்து செய்து வருகிறார்கள்.
இப்பயிற்சி முகாமில் மேற்கண்ட மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டிகளின் நிர்வாகிகள், ஒன்றிய, நகர, பேரூர் மற்றும் பகுதி தலைவர்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொள்வார்கள். மண்டல் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இப்பயிற்சி முகாமின் அவசியம் கருதி தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேற்கண்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி உறுப்பினர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் துணை அமைப்புகளின் மாநில தலைவர்கள், அனைத்து நிலை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு முகாமினை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.