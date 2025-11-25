இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 25-11-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 25 Nov 2025 10:37 AM IST
சென்னையில் எஸ்.ஐ.ஆர். உதவி மையம்: இன்று கடைசி நாள்
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) உதவி மையம் இன்றுடன் முடிவடைகிறது. படிவங்களை சமர்ப்பிக்க டிசம்பர் 4ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- 25 Nov 2025 10:32 AM IST
‘பராசக்தி’ படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியீடு
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீ லீலா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘பராசக்தி’ படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
‘பராசக்தி’ திரைப்படம் பொங்கலை ஒட்டி ஜன.14ம் தேதி படம் வெளியாகிறது.
- 25 Nov 2025 10:05 AM IST
டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு.. அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் பறந்த உத்தரவு
டெல்லியில் காற்று மாசு தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளதால், அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்களில் 50 சதவீத ஊழியர்கள் மட்டுமே வர உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ளவர்கள் வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்ய வேண்டும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
- 25 Nov 2025 9:54 AM IST
அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை...இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.1.660 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.93,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.கிராமுக்கு ரூ.200 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
- 25 Nov 2025 9:51 AM IST
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி வக்பு வாரியத்துக்கு சொந்தம் என்பதா? - நீதிபதி அதிருப்தி
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபமண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
- 25 Nov 2025 9:50 AM IST
‘அரசன்’ படத்தில் இணைந்த விஜய் சேதுபதி
அரசன் படத்தில் விஜய் சேதுபதி இணைந்திருப்பது எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. விஜய் சேதுபதி முன்பு வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் விடுதலை 1, 2 படங்களில் நடித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
- 25 Nov 2025 9:49 AM IST
அயோத்தி ராமர் கோவிலில் இன்று காவிக்கொடி ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி
ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்ததை குறிக்கும்வகையில் காவிக்கொடி ஏற்றி பிரதமர் மோடி உரையாற்றுகிறார்.
- 25 Nov 2025 9:48 AM IST
கோவையில் ரூ.208 கோடியில் செம்மொழி பூங்கா: மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைக்கிறார்
கோவையில் தொழில்முனைவோர்களுடன் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடுகிறார்.
- 25 Nov 2025 9:46 AM IST
உருவானது புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி.. தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்பா..?
சென்னைக்கு 29-ந்தேதி மிக கனமழைக்கான ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்துள்ளது.
- 25 Nov 2025 9:40 AM IST
’நான் அவருடைய மிகப்பெரிய ரசிகை’ - கீர்த்தி ஷெட்டி
கீர்த்தி ஷெட்டி தற்போது ''லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி' (எல்.ஐ.கே) என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.