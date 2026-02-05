த.வெ.க. தேர்தல் அறிக்கை: பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்க இணையதளம் தொடக்கம்

சென்னை,
தமிழகத்தில் அடுத்த 2 மாதத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தத் தேர்தலில் 4 முனைப்போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல் முறையாக நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் களம் இறங்குகிறது. ஆட்சியில் பங்கு என்ற அதிரடி அறிவிப்புடன் கூட்டணி கதவை திறந்து வைத்திருந்தாலும் இன்னும் த.வெ.க. கூட்டணிக்கு யாரும் வரவில்லை. தி.மு.க., அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் அதிருப்தி அடையும் கட்சிகள் த.வெ.க. பக்கம் திரும்பும் என்று தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க.வில் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு பணி வேகமாக நடந்து வருகிறது. எதிர்க்கட்சியான அ.தி.மு.க. அதற்கு ஒருபடி மேலேபோய், தேர்தல் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள 10 அறிவிப்புகளை 2 கட்டங்களாக வெளியிட்டுவிட்டது. பா.ஜ.க. உள்ளிட்ட கட்சிகளிலும் தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்க குழு அமைத்து பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் அறிக்கைக்காக பொதுமக்கள் பரிந்துரைகளை தெரிவிக்க இணையதளம் இன்று மாலை 6 மணிக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதுதொடர்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "தமிழ்நாட்டின் வருங்காலம் நீங்கள் இல்லாமல் இல்லை. மக்கள் தலைவரின் ஆட்சி உங்களுக்கானது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய பரிந்துரைகளாலும் ஆனது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி tvkmanifesto2026.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக பொதுமக்கள் தங்கள் பரிந்துரைகளை தெரிவிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.