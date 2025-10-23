குடியரசு துணை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தமிழகத்திற்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணம்

குடியரசு துணை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தமிழகத்திற்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணம்
தினத்தந்தி 23 Oct 2025 4:41 PM IST
வரும் 28-ந்தேதி கோவைக்கு வரும் அவர், பா.ஜ.க. சார்பில் நடைபெறும் பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொள்கிறார்.

சென்னை,

நாட்டின் 15-வது குடியரசு துணை தலைவராக கடந்த செப்டம்பர் 12-ந்தேதி சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் பொறுப்பேற்று கொண்டார். அவர் நாடாளுமன்ற மேலவையின் தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், குடியரசு துணை தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தமிழகத்திற்கு 2 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார். வரும் 28-ந்தேதி கோவையில் பா.ஜ.க. சார்பில் நடைபெறும் பாராட்டு விழாவில் அவர் கலந்து கொள்கிறார். மறுநாள் 29-ந்தேதி திருப்பூரில் தனது தாயாரை சந்தித்து ஆசி பெற உள்ளார். இதன்பின்னர் அவர் டெல்லி புறப்பட்டு செல்வார்.

