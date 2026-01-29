சென்னை ஆலந்தூரில் புதிய மண்டல அலுவலகக் கட்டட பணி தொடக்கம்

சென்னை,
சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில்,
நகராட்சி நிருவாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு , குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, ஆலந்தூர் மண்டலம், வார்டு-160க்குட்பட்ட புதுத் தெருவில் ரூ.32.74 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்படவுள்ள புதிய மண்டல அலுவலகக் கட்டடத்திற்கான பணியினை இன்று (29.01.2026) அடிக்கல் நாட்டித் தொடங்கி வைத்தனர்.
இந்த புதிய மண்டல அலுவலகம் கட்டடமானது 8,798 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் தாழ்தளம், தரைத்தளம் மற்றும் நான்கு தளங்களுடன் கட்டப்படவுள்ளது. தாழ்தளத்தில் வாகன நிறுத்த வசதி, தரைத்தளத்தில் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை உபகரணங்கள் வைப்பு அறைகள், முதல் மற்றும் இரண்டாம் தளங்களில் ஆலந்தூர் மண்டல அலுவலகம், மூன்றாவது தளத்தில் தெற்கு வட்டார துணை ஆணையர் அலுவலகம், நான்காவது தளத்தில் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் கட்டப்படவுள்ளது.என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.