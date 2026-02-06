ஓலா, ஊபர், ரேபிடோவுக்கு போட்டியாக ‘பாரத் டாக்ஸி’ அறிமுகம்

புதுடெல்லி,
டெல்லியில் பாரத் டாக்சி செயலியை மத்திய உள்துறை அமித் ஷா இன்று தொடங்கிவைக்கவுள்ளார். முதல்கட்டமாக 2.5 லட்சம் வாகனங்கள் இந்த செயலியில் பதிவு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓலா, உபர், ரேபிடோ செயலிகளைப் போலவே பாரத் டாக்சி செயலியிலும் பைக், ஆட்டோ மற்றும் கார்களை புக் செய்யலாம். உள்ளூர், வெளியூர் மற்றும் ரவுண்ட் டிரிப் வசதிகளும் உள்ளன.
பாரத் டாக்சியை பயன்படுத்தும் ஓட்டுநர்கள் கமிஷன் அடிப்படையில் இல்லாமல் அவர்களே உரிமையாளர்களாக உள்ளனர்.
வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து பெறும் தொகையில் எந்த கமிஷனும் பிடித்தம் செய்யப்படாது.
அதற்கு பதிலாக செயலி பராமரிப்புக் கட்டணமாக ஓட்டுநர்கள் நாளொன்றுக்கு ரூ. 30 செலுத்தினால் போதும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மழைக்காலம், நள்ளிரவு நேரம் என மறைமுக கூடுதல் கட்டணங்களும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது எனதெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த செயலியில் உள்ளமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு அம்சங்களும், பிரத்யேக உதவி எண்ணும் உள்ளன. கூடுதலாக, பயணிகளின் புகார்களை விரைவாகத் தீர்க்க தில்லி காவல்துறையுடன் இணைந்து 35 சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தளத்தில் உள்ள ஓட்டுநர்களின் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்கும்.
இந்த செயலி கடந்தாண்டு டிசம்பரில் டெல்லி மற்றும் குஜராத்தில் சோதனை முறையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், 1.4 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஓட்டுநர்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த செயலி கூகுள் பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் ஆகிய இரண்டிலும் கிடைக்கிறது.
அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள், நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் நகரங்களுளிலும் பாரத் டாக்சி செயலி விரிவடையவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.