வாரிசு அரசியல் முதல் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வரை: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி

திமுக ஆட்சி கொண்டு வந்துள்ள திட்டங்களை பல மாநிலங்கள் பின்பற்றி வருகின்றன என்று முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்.
சென்னை,

சென்னையில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:-

இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வரலாறு தமிழ்நாட்டில் இருந்துதான் எழுதப்பட வேண்டும்; அதேபோல், வளர்ச்சியும் தமிழ்நாட்டிலிருந்தே தொடங்கப்பட வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகளால் முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட திட்டங்களைக் கூட நிறைவேற்றி உள்ளோம். தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு சென்று சேர்ந்து மக்கள் பயனடைந்தால் அதுவே எனக்கு மகிழ்ச்சி. திமுக ஆட்சி கொண்டு வந்துள்ள திட்டங்களை பல மாநிலங்கள் பின்பற்றி வருகின்றன.

நாட்டுக்கே வழிகாட்டி திராவிட மாடல் ஆட்சி என்பதற்கான அடையாளம் மற்ற மாநிலங்களில் நம் திட்டங்களை பின்பற்றுவதுதான். திமுக சொன்னால் சொன்னதை செய்யும் என மக்கள் நம்பிக்கையுடன் வாக்களித்தனர். சமூகத்தில் எந்த பிரிவினரும் தனித்துவிடக்கூடாது என்பதால்தான் திமுக பார்த்து பார்த்து திட்டங்களை செய்கிறது. தேவைகளுக்கு ஏற்ப திமுக கொள்கைகளும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

மத்திய பா.ஜ.க. அரசு தொடர்ந்து கொடுத்து வரும் அரசியல் நெருக்கடிகள் அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு, தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் எதிர்காலத்திற்குத் தேவையான திட்டங்களை நாங்கள் உருவாக்கி வருகிறோம்.

எங்களுடைய கொள்கைகளும் காலத்திற்கு ஏற்ப Evolve ஆகி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களும், ஏன் ஊரகப் பகுதிகளும்கூட வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. சிறப்பான உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளைக் கொண்டுள்ள ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடுதான்.

வாரிசு அரசியல் என்பது எங்களை களத்தில் எதிர்க்க முடியாதவர்கள் சொல்லும் இத்துப்போனக் குற்றச்சாட்டு. எல்லாமே பழைய ஸ்கிரிப்டுதான். பாஜகவினர் ஊழல் குற்றச்சாட்டு கூறுகின்றனர்; ஆனால் பாஜகவுடன் இருப்பவர்கள் எல்லோரும் ஊழல் வாதிகள்தான், சுப்ரீம் கோர்ட்டு வரை சென்று ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள்தான் அதிமுக.

கூட்டணியில் இல்லாத சமயத்தில் அதிமுக மீது பல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தீர்கள். இப்போது உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் அவர்களை எல்லாம் வெளுத்துட்டீர்களா?. இதுவரை எங்கள் மீது வைத்துள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதாரம் உள்ளதா?.

நடக்கப்போகும் சட்டமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாடு Vs தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்ற கோணத்தில் நடக்கிறது. தமிழகத்தில் என்.டி.ஏ. கூட்டணி கட்டாயப்படுத்தி ஏற்படுத்தப்பட்டது; என்.டி.ஏ. கூட்டணி துரோகக் கூட்டணி. சமூகநீதி, சமத்துவம், சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் மக்கள் நலன் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படும் அரசே திராவிட மாடல் அரசு ஆகும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

திமுக
மு.க.ஸ்டாலின்
M.K.Stalin

