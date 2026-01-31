ஓட்டலில் உணவு பரிமாற தாமதமானதால் தகராறு: 2 பேர் குத்திக்கொலை

லக்னோ,
உத்தரபிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் பகுதியில் ஓட்டல் உள்ளது. இந்த ஓட்டலுக்கு நேற்று இரவு இரு தரப்பை சேர்ந்த 10க்கும் மேற்பட்டோர் உணவு சாப்பிட வந்துள்ளனர். இரு தரப்பை சேர்ந்தவர்களும் மது போதையில் வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஓட்டலில் இரு தரப்பினருக்கும் உணவு பரிமாறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், ஒரு தரப்பினர் ஓட்டல் ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வாக்குவாதம் பின்னர் இரு தரப்பு மோதலாக மாறியது. இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் சரமாரியாக தாக்கினர்.
அப்போது ஒரு தரப்பை சேர்ந்தவர்கள் தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் எதிர் தரப்பை சரமாரியாக தாக்கினர்.
இந்த கத்திக்குத்து தாக்குதலில் சம்பவ இடத்திலேயே ஸ்ரீபால் (வயது 25), சத்யம் (வயது 26) ஆகிய 2 பேர் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தனர். மேலும், ஒருவர் படுகாயமடைந்தார்.
தகவலறிந்து விரைந்து சென்ற போலீசார், காயமடைந்தவரை மீட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதித்தனர்.
மேலும், உயிரிழந்த 2 பேரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கத்திக்குத்து தாக்குதல் நடத்திவிட்டு தப்பிச்சென்ற 4 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.