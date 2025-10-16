உலக வர்த்தக அமைப்பில் இந்தியா மீது சீனா புகார்

உலக வர்த்தக அமைப்பில் இந்தியா மீது சீனா புகார்
x
தினத்தந்தி 16 Oct 2025 12:27 AM IST
t-max-icont-min-icon

சீனாவின் விரிவான மனுவை மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் ஆய்வு செய்யும் என்று இந்தியா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பீஜிங்,

மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் பேட்டரிகளுக்கு இந்தியா மானியம் வழங்குவதை எதிர்த்து உலக வர்த்தக அமைப்பில் இந்தியா மீது சீனா புகார் அளித்துள்ளது. இதுபற்றி சீன வர்த்தக அமைச்சகம் கூறியதாவது:-

இந்தியாவின் மானிய சலுகை, உலக வர்த்தக அமைப்பின் பல்வேறு விதிமுறைகளை மீறும் செயல். இந்தியா தனது உள்நாட்டு தொழிலுக்கு பலன் அளிக்கும்வகையில் நியாயமின்றி இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இதனால் சீனாவின் சட்டப்பூர்வ நலன்கள் பாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு கூறியுள்ளது.

சீனாவின் புகார் பற்றி கேட்டதற்கு ‘‘சீனாவின் விரிவான மனுவை மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் ஆய்வு செய்யும்’’ என்று மத்திய வர்த்தக செயலாளர் ராஜேஷ் அகர்வால் தெரிவித்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X