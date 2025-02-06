விதவிதமான போஸில் ரசிக்க வைக்கும் நடிகை அனுபமா..!
@anupamaparameswaran96
மலையாளத்தில் வெளியான 'பிரேமம்' என்ற மெகா ஹிட் திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவில் அறிமுகமானார் அனுபமா பரமேஸ்வரன்.
@anupamaparameswaran96
தற்போது தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என பல மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து முன்னணி கதாநாயகியாக வலம் வருகிறார்.
@anupamaparameswaran96
தெலுங்கில் வெளியான 'டில்லு ஸ்கொயர்' திரைப்படத்தில் நடித்து தெலுங்கு திரை உலகில் தனி ரசிகர்கள் கூட்டத்தை வைத்துள்ளார்.
@anupamaparameswaran96
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் அனுபமா, அவ்வப்போது புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
@anupamaparameswaran96
@anupamaparameswaran96
@anupamaparameswaran96
@anupamaparameswaran96
@anupamaparameswaran96
@anupamaparameswaran96