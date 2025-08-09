நடிகை திஷா பதானி லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்..!
திஷா பதானி பாலிவுட் திரையுலகில் பிரபல நடிகையாக வலம் வருகிறார்.
திஷா பதானி தற்போது தமிழில் வெளியான 'கங்குவா' படத்தில் நடிகர் சூர்யாவின் ஜோடியாக நடித்துள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவருக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.
அவர் அடிக்கடி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கவர்ச்சி புகைப்படங்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.
