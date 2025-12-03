நடிகை மிருணாள் தாகூரின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்!
@mrunalthakur
இந்தி மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் நடித்ததன் மூலம் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகை மிருணாள் தாகூர்
@mrunalthakur
சின்னத்திரை நடிகையாக தனது சினிமா பயணத்தை தொடங்கி, இன்று வெள்ளித்திரையில் பிரபல நடிகையாக ஜொலித்து வருகிறார்.
@mrunalthakur
துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக சீதா ராமம் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றார்.
திரைப்படங்களில் தொடர்ந்து பிஸியாக நடித்து வரும் இவர், அவ்வப்போது சமூக வலைதளங்களில் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
Explore