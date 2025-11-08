நடிகை பிரணிதாவின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்!
2010-ம் ஆண்டில் தெலுங்கில் வெளியான போக்கிரி திரைப்படத்தின் கன்னடப் பதிப்பின் மூலம் தனது சினிமா வாழ்க்கையை தொடங்கினர்.
தொடர்ந்து கார்த்தியின் சகுனி, சூர்யாவுடன் மாஸ் உள்ளிட்ட தமிழ் படங்களில் நடித்து பிரபலமானார்.
2017-ம் ஆண்டு வெளியான எனக்கு வாய்த்த அடிமைகள் மற்றும் ஜெமினி கணேசனும் சுருளி ராஜனும் படத்திலும் நடித்திருந்தார்.அதன்பிறகு தமிழ் படங்களில் இவர் நடித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன.
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் இவர் அவ்வப்போது புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகிறார்.
