அபுதாபியில் நடிகை பிரியங்கா மோகன்!
Instagram@priyankaamohanofficial
தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ள பிரியங்கா மோகன், முதலில் அறிமுகமானது தெலுங்கு சினிமாவில்தான்.
Instagram@priyankaamohanofficial
அண்மையில் பவன் கல்யாணின் 'ஓ.ஜி.' படத்தில் இவர் நடித்த கண்மணி கதாபாத்திரம், ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
Instagram@priyankaamohanofficial
அவர் தற்போது அபுதாபிக்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார்.
Instagram@priyankaamohanofficial
அங்கு எடுத்த புகைப்படங்களை பிரியங்கா மோகன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.
Instagram@priyankaamohanofficial
Instagram@priyankaamohanofficial
Instagram@priyankaamohanofficial
Instagram@priyankaamohanofficial
Explore