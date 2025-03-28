நடிகை சானியா ஐயப்பனின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்..!
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
சானியா ஐயப்பன், மலையாள நடிகை ஆவார். இவர் பல மலையாள படங்களிலும், டிவி நிகழ்ச்சிகளிலும் நடித்துள்ளார்.
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
மலையாளத்தில் சானியா நடித்த 'லூசிபர்' படத்தில் இவரது கதாபாத்திரம் ரசிகர்களால் பெரிதும் பேசப்பட்டது.
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
இவர் விதவிதமாக கவர்ச்சி புகைப்படங்கள் எடுத்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவ்வப்போது பதிவிட்டு வருகிறார்.
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
Credit : Instagram@_saniya_iyappan_
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