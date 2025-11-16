நடிகை ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்தின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்..!
@shraddhasrinath
‘யூ டர்ன்’ என்னும் கன்னட திரைப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தவர் நடிகை ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத்.
@shraddhasrinath
தற்போது தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக வலம் வருகிறார்.
@shraddhasrinath
இவர் தமிழில், விக்ரம் வேதா, நேர்கொண்ட பார்வை, மாறா, இறுகப்பற்று உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஷ்ரத்தா, தனது புகைப்படங்களை அடிக்கடி பகிர்ந்து வருகிறார்.
Explore